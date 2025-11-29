楽天は２９日、選手の登録名変更と背番号変更を発表した。登録名は安田悠馬が「ＹＧ安田」に、ワォーターズ璃海ジュミルが「ワォーターズ」になる。ＹＧ安田は球団を通じて「怪我続きで、何かを変えようと思い、思いきって変更することにしました。ユウマゴジラ安田という意味です。今年は本当に悔しい１年だったので、来年は、チームの優勝に少しでも貢献できるような成績を残せるように頑張ります」とコメントした。背番号