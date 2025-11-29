ドジャースの大谷翔平投手（３１）はトレーディングカード界も席巻している。ドジャース専門メディアの「ドジャースウェイ」は２７日（日本時間２８日）にドジャースのワールドシリーズ（ＷＳ）連覇と自身３度目のＭＶＰ受賞により、大谷の野球カードの価値は急騰。収集枚数がＮＢＡとＭＬＢの２人のレジェンド超えは間近だと報じた。「（カードの真贋を鑑定、ランク付けする）ＰＳＡによると、大谷のカードの価値は２０２４年の