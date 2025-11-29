ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）女子個人の第3戦（ヒルサイズ＝HS95m）が28日、スウェーデンのファルンで行われた。【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催22日の開幕戦から2連勝と絶好調の丸山希（27、北野建設）は、1本目で94m、2本目で91mを飛び、合計229.6点をマーク。2位の選手に18.5点差をつけ、負けなしの開幕3連勝を飾った。高梨沙羅（29、クラレ）が9位、伊藤有希（31、土