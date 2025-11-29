「ヴィクトリーグ！」（毎週土曜深夜2時35分放送）では、LIL LEAGUE、KID PHENOMENONがバトルを繰り広げます！今回は、「斬り捨て御免！殺陣アクションバトル！」の収録に潜入。未公開部分も含め収録中の様子をお届けします。【動画】リル＆キドフェノが本格アクションに挑戦！殺陣アクションに挑戦今回は、LIL LEAGUE＆KID PHENOMENONが殺陣に挑戦！先週に続き、映画「ザ・ファブル 殺さない殺し屋」（2021年公開）などを手掛けて