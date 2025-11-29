フォーシルバーリングスの過酷な挑戦残り115日9時間15分30秒。ドイツ南部のアウディのF1拠点では、壁やスクリーン、あらゆる人の口元が、87年ぶりにグランプリに復帰するまでの残り時間を刻んでいる。【画像】87年ぶりのグランプリ出場！ 艶めく「シルバーアロー」【アウディR26コンセプトを詳しく見る】全13枚しかし、この節目を目前に、チームは数多くの未解決課題に直面している。アウディは2026年のシーズンからF1への参戦を