11月23日に国内最高峰のモータースポーツ、全日本スーパーフォーミュラ選手権が鈴鹿サーキットで開催され、競技車両の先導役ではない“働くクルマ”に熱い視線が注がれた。【映像】レースカーを“追走”する純白の2号機特に、決勝レースのスタート直前に登場した、純白のボディカラーを纏ったホンダ・シビックタイプR（FL5型）が、ファンの注目を集めた。鈴鹿サーキットはホンダの親会社にあたるモビリティランドが運営して