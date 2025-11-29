なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）の面々が、なかなか見ることのできない素顔を覗かせた。【映像】なでしこジャパン、大照れの写真撮影日本サッカー協会の公式YouTubeチャンネルは11月28日、「TeamCam vol.1｜MS&ADカップ2025 vs Canada @Nagasaki」と題した最新動画をアップ。カナダ女子代表戦（11月29日／長崎スタジアムシティ）に向けた合宿に密着しており、選手合流時の様子、トレーニング風景、インタビュー