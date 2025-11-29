俳優の唐沢寿明が主演を務めるテレ東ドラマ9『コーチ』（毎週金曜後9：00）の第7話が、28日に放送された。以下ネタバレ含みます。【場面カット】逮捕の瞬間を見守る堺（佐藤龍我）原作は、元新聞記者ならではのリアリティーある描写でベストセラーを多数生み出している堂場瞬一氏による警察小説『コーチ』（創元推理文庫）。捜査に失敗し、行き詰まり、逃げ出したくなっている若手刑事たち。そこに現れた“冴えないおじさん