【香港＝遠藤信葉、田村美穂】香港北部の大埔区で２６日に起きた高層マンション火災で、１２０人以上が死亡したことを受け、香港政府トップの李家超行政長官や高官らは２９日、香港政府庁舎前で半旗が掲揚される中、犠牲者に３分間の黙とうをささげた。香港フェニックステレビによると、中国共産党の香港政策担当部門「中央香港マカオ工作弁公室」の幹部も出席し、習近平（シージンピン）政権が今回の火災への対応を重視してい