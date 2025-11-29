UHA味覚糖の大人気ハードグミ『忍者めし』が、今度はリップクリームとフェイスマスクに変身！2025年11月21日から発売される新商品は、ケアしながら楽しめるアイテムが盛りだくさん。リップクリームは「巨峰」「ラムネ」「梅」「桃」の香り付き、フェイスマスクは8種類の異なる香りとデザインで登場。どれも本物そっくりなパッケージで、”忍者式”のケア体験ができます♡ 忍者めしの香りでケア！新