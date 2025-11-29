29日未明、徳島県阿波市の民家で火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。火事があったのは、阿波市阿波町の住宅です。警察によりますと、29日午前0時半ごろ、近くを通った女性から「白い煙が家から出ている」と通報がありました。このため消防車が出動し、火は約5時間半後に消し止められましたが、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。出火当時、この家には70代の夫婦と50代の息子、40代の娘と10代の孫2人の合わせて6