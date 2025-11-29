プロ野球・楽天は29日、2選手の登録名変更を発表しました。安田悠馬選手は「YG安田」選手に、ワォーターズ璃海ジュミル選手は「ワォーターズ」選手に、それぞれ変更となりました。安田選手は、2021年ドラフト2位で愛知大から入団したプロ4年目の捕手。昨季は34試合に出場して打率.262、2本塁打9打点。今季は3月に「右有鉤骨鉤疲労骨折」で手術を受け、1軍での出場はありませんでした。ワォーターズ選手は、2023年にドラフト4位で楽