KBO・斗山ベアーズと契約へ西武を戦力外となっていた田村伊知郎投手がKBO・斗山ベアーズと契約を結ぶと、韓国メディア「マイデイリー」が29日に報じた。同サイトは「『最速151キロ』田村が斗山のユニホームを着る！勝ちパターン入りか？」と報道。近く正式発表される見込みだという。プロ9年目の今季は1軍で20試合に登板。ロングリリーフや敗戦処理などをこなした。一方で、チームは若手の台頭もあり、7月以降は登板ゼロ。