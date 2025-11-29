福岡県警朝倉署は29日、朝倉市甘木の路上で28日午後10時10分ごろ、女子高校生が徒歩帰宅中、見知らぬ男から「日田に行くバス停を教えてほしい」「かわいいね」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は徒歩で40〜50歳くらいの細身。色不明のつば無し帽子、長袖長ズボンの黒っぽい服、マスク有、ひも付きの靴を履いたという。