2025年11月29日、札幌市中央区南8条西6丁目のマンション敷地内で、女性が倒れているのが見つかりました。29日午前3時半ごろ、女性が倒れているのを目撃した人から「女性が飛び降りしたようだ」と通報がありました。警察によりますと、女性は成人で意識不明で病院に搬送され、死亡が確認されました。警察は女性の身元の特定を進めるとともに、事件と事故の両面で捜査しています。