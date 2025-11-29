香港で修繕工事中の高層マンションで起きた大規模火災で、外壁を覆う低階層の保護ネット付近が火元とみられることがわかりました。工事をめぐり、10人以上が逮捕される事態となっています。香港の高層マンションで26日に起きた火災では、これまでに128人が死亡し、いまだ200人以上と連絡がとれなくなっています。消防は、消火活動が28日に完了したとして、建物内などでの捜索を急いでいます。また、香港政府は29日から3日間、政府