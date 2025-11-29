◆第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）昨年のこのレースで２着同着に好走して、菊花賞以来のＧ１勝利を狙うドゥレッツァ（牡５歳、美浦・尾関知人厩舎、父ドゥラメンテ）は、意欲的に乗り込んで最終調整を完了した。美浦・坂路を６５秒９―１５秒９でリズム良く駆け上がった後、Ｂダートコースをキャンターで流して、最後はしまいを伸ばした。西塚助手は「今日の雰囲気は悪くなかったで