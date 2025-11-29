日米通算４３６７安打を記録し、今年日本人初の米野球殿堂入りを果たしたイチロー氏（５２）＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター＝が２９日、ユニクロが開催した「イチローＤＲＥＡＭＦＩＥＬＤ（ドリームフィールド）」プロジェクトのイベントに参加し、テニスとサッカーに挑戦した。今月２５日には左太ももを肉離れしたことを明かしていが、気温１０度の寒空の下、短パン姿でランニングするなど、元気な姿を見せ