◆第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）２３年のエリザベス女王杯の勝ち馬で、前走の天皇賞・秋１０着から巻き返しを狙うブレイディヴェーグ（牝５歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ロードカナロア）は１１月２９日、美浦・坂路を６３秒６―１４秒８で駆け上がって最終調整を済ませた。活気あふれる雰囲気で、寒くなってきた時期でも毛づやの良さは上々だ。宮田調教師は「追い切り後も馬体の張