Ｇ１・６勝の名牝グランアレグリアの初子であるグランマエストロ（牡２歳、美浦・木村哲也厩舎、父エピファネイア）が、１１月２９日の東京２Ｒ・２歳未勝利（芝１４００メートル＝１８頭立て）に出走。単勝２・７倍の１番人気に推されたが２着に敗れた。五分のスタートから先行馬群の中に収まるも、口を割り行きたがるそぶりを見せた。４角は楽な手応えで回ったものの伸びを欠き、先に抜け出した勝ち馬には１馬身差及ばず。デ