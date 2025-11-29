楽天は２９日、２選手の登録名変更を発表した。安田悠馬捕手（２５）が「ＹＧ安田」、ワォーターズ璃海ジュミル内野手（２０）が「ワォーターズ」に、それぞれ変更される。安田は強打が持ち味のパワーヒッターだが３月の右手骨折などけがが続いた影響で、今季はプロ４年目で初めての１軍出場なしに終わった。「けが続きで何かを変えようと思い、思いきって変更することにしました。ユウマゴジラ安田という意味です。今年は本当