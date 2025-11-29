関西に住む石川県出身者やゆかりの人達が集う「いしかわ県人祭」がきのう大阪市内で開かれました。志賀天友太鼓の勇壮なオープニングで幕を開けた「いしかわ県人祭in大阪」。今回で5回目を迎え、きのうは関西に住む県出身者やゆかりの人らおよそ600人が参加しました。壇上では前田家19代当主・前田利宜氏が「被災地に思いをはせ希望に満ちた新年を迎えられるよう祈りたい」などとあいさつ。また実行委員長の東孝司氏らも能登