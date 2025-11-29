【モデルプレス＝2025/11/29】原因は自分にある。の杢代和人、長野凌大が29日、都内で行われたフォトブック「puzzle」（ワン・パブリッシング）発売記念イベント囲み取材に出席。2人のフォトブックに対し、嫉妬を伝えてきたメンバーを明かした。【写真】人気アイドル、美人女優とキス寸前◆杢代和人＆長野凌大、2人でのフォトブック嫉妬伝えてきたメンバーは？2人でのフォトブックを受け、メンバーから嫉妬されたかという話題では