ストーブの前で、頭をくっつけて仲良く寄り添っている柴犬の姉妹が、SNSで話題となっている。【映像】頭をくっつけながら“カメラ目線”する様子（実際の映像）頭をくっつけて仲良く寄り添っているのは柴犬の姉妹、あんずちゃん（12歳）とかりんちゃん（12歳）。冬の恒例となっているというこの光景。仲良く並んだもっふもふの後頭部がなんとも可愛らしい。一緒に生まれた「最強で最高の相棒」だというあんずちゃんとかりん