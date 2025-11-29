第45回ジャパンカップ（30日・東京12R2400メートル芝18頭、G1）前日発売のオッズ（午前11時現在）が29日発表され、単勝はマスカレードボールが2.8倍で1番人気となった。ダノンデサイルとフランス馬カランダガンが5.0倍、クロワデュノールが6.0倍で続いている。枠連は（1）―（7）が3.6倍、馬連は（2）―（15）が6.5倍、馬単は（15）―（2）が12.7倍、3連複は（2）―（14）―（15）が13.9倍、3連単は（15）―（2）―（14）が51.
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 「MステSUPER LIVE」48組を発表
- 2. 名探偵津田「伊集院怪しい」考察
- 3. 北大生協 嵐ツアー巡り対策発表
- 4. トヨタ 全面刷新「RAV4」発売へ
- 5. 4児の母の「買い物メモ」大波紋
- 6. 眞子さんに「変わり果てた」の声
- 7. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
- 8. 石丸伸二氏「肩書がやっと復活」
- 9. 国分が「最近いつした?」発言か
- 10. 「小学生ホスト」現在の姿に衝撃
- 1. 北大生協 嵐ツアー巡り対策発表
- 2. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
- 3. 乳児の脳に重い障害 立件を断念
- 4. エアバス主力ジェット機に不具合
- 5. 全裸だった 異様な高齢者殺害男
- 6. 甲子園を経験も 生徒募集停止へ
- 7. 美智子さまを担当→間もなく逮捕
- 8. 国分太一 妻子までも自宅出たか
- 9. 全日空 29日の国内線33便欠航に
- 10. 史上1番ひどい カフェに不満噴出
- 1. 4児の母の「買い物メモ」大波紋
- 2. 眞子さんに「変わり果てた」の声
- 3. 石丸伸二氏「肩書がやっと復活」
- 4. 照明消します 道の駅で異例対策
- 5. 窒息死の遺体 局部もなくなった
- 6. 思わず「は?」衝撃の迷惑メール
- 7. 「電影少女」原画丸ごと窃盗被害
- 8. スナックに政治資金31万円支出か
- 9. 「首斬る」は殺害予告だと批判を
- 10. 3人死傷事故 無免許運転だったか
- 1. 「局部の形が丸見え」米で大論争
- 2. ペンギンを逆さ持ち上げか 韓国
- 3. AIテディベア「危険な動作」か
- 4. 中国SNS「日本人は英語を話す」
- 5. 台湾 中国出身者を除外する新法
- 6. 英司会者 過去にも美貌で話題に
- 7. トランプ氏 移民受け入れ停止へ
- 8. 犬も発達障害に似た症状の可能性
- 9. ドラゴンフルーツ 中国で話題に
- 10. ウ大統領府長官 露に侵攻される
- 1. トヨタ 全面刷新「RAV4」発売へ
- 2. 620円が390円に 銀だこ大感謝祭
- 3. コンバース Amazonで最大79%オフ
- 4. 台湾有事より 深刻な大問題が
- 5. 年金繰り下げ 隠れたデメリット
- 6. プーマ買収検討? アシックス否定
- 7. リノベ物件内見 水回り見て絶句
- 8. 独身の方の老後資金 増える方法
- 9. それパワハラ 部下に言われたら?
- 10. 男性が支持 パナソニック新定番
- 1. Fire TV Stickの3モデルを比較
- 2. プレステ本体やVR2が1万円OFF
- 3. Black Fridayで人気の商品 TOP15
- 4. 3重苦を背負った中年 婚活の結果
- 5. MetaのVRゴーグルが人気の理由
- 6. Amazonフレッシュが最大50％OFF
- 7. ワイヤレスイヤホンが最大58%OFF
- 8. 45%OFF以上 Amazonセールの目玉
- 9. 頭皮ケアアイテムが最大47%OFFに
- 10. Amazon ノートPCが最大26%OFFに
- 11. 走れるビジネスシューズがSALEに
- 12. Adobeソフトが半額に 11/28まで
- 13. ゆたんぽも 暖かグッズがSALEに
- 14. バスルームのドア ホテルで確認
- 15. 【Amazon ブラックフライデー】糖質オフのパンやスナック、カップ麺などが最大57%OFFに
- 16. Amazonセール 売れ筋ガジェット
- 17. AirPodsなどイヤホン最大58%オフ
- 18. 【Amazonブラックフライデー】山崎実業の人気ブランド「tower」が最大56%オフに
- 19. 星4以上だけ厳選 Amazon神製品
- 20. 6台同時充電＋USB-C内蔵＋ケーブルまで生えてくるタップならほぼ無敵でしょ
- 1. ハヤテ223「一部契約不履行」か
- 2. 大谷出場WBCチケ 転売価格が高騰
- 3. 飲食店で「国産米離れ」続々と
- 4. ハリウッド女優 壮絶な撮影告白
- 5. オコエ瑠偉が異例の自由契約
- 6. 松本剛獲得も巨人は「チグハグ」
- 7. 三笘写真投稿したら中国猛反発か
- 8. オコエ「感謝の気持ちしかない」
- 9. スンヨプ氏 巨人コーチ就任の訳
- 10. 中国が4試合38得点0失点 批判も
- 1. 「MステSUPER LIVE」48組を発表
- 2. 名探偵津田「伊集院怪しい」考察
- 3. 国分が「最近いつした?」発言か
- 4. 「小学生ホスト」現在の姿に衝撃
- 5. 広瀬アリスとハグ 配慮に絶賛
- 6. 浜崎あゆみの上海公演 急遽中止
- 7. 火種まいた立民の自作自演に批判
- 8. 長瀬智也 インスタで意味深投稿
- 9. 『THE MANZAI』ザ・ぼんちが44年ぶり出演 たけし「全く変わってなくて笑っちゃったよ(笑)」
- 10. 人気占い師に熱愛予言されていた
- 1. ベッド離れている間に母亡くなる
- 2. ドタキャン客vs絶対に許さぬ店長
- 3. ヌードモデルになり家族と縁切る
- 4. 元DA PUMP 民宿経営13年目の現在
- 5. ワークマンの「新作ブーツ」紹介
- 6. デブ、ブス 言われて求婚拒否
- 7. モト冬樹と交際したきっかけ
- 8. 「埼玉」はなんて読む？埼玉県の地名だけど「さいたま」じゃない！
- 9. 彼氏が既婚 どん底に落ちる
- 10. 「妊活するほど離れる夫」話題