第45回ジャパンカップ（30日・東京12R2400メートル芝18頭、G1）前日発売のオッズ（午前11時現在）が29日発表され、単勝はマスカレードボールが2.8倍で1番人気となった。ダノンデサイルとフランス馬カランダガンが5.0倍、クロワデュノールが6.0倍で続いている。枠連は（1）―（7）が3.6倍、馬連は（2）―（15）が6.5倍、馬単は（15）―（2）が12.7倍、3連複は（2）―（14）―（15）が13.9倍、3連単は（15）―（2）―（14）が51.