ロマンスカー「EXE」イメージ小田急電鉄が、年末年始の運転ダイヤを発表しました。2025年12月30日(火)から2026年1月2日(金)までを土休日ダイヤで運転し、2026年1月1日(木・祝)早朝に、江の島・鎌倉方面での初日の出や初詣に便利な特急ロマンスカー「ニューイヤーエクスプレス」をはじめとする臨時列車を運転します。大晦日から元日にかけての終夜運転は行われませんが、初詣や初日の出で賑わう行楽地へスムーズにアクセスできるよ