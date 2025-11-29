ロサンゼルス・ギャラクシー所属の吉田麻也（37）が11月23日、Instagramを更新。長友佑都（39）らとの食事会の様子を投稿した。 投稿されたのは、森重真人（38）、内田篤人（37）、長友佑都（39）らと吉田の4人の食事会の様子。吉田は黒のスポーティーなスウェットに身を包み、カメラに向かって笑顔を見せている。 【画像】森重真人、内田篤人、長友佑都、吉田麻也の食事会の様子（画像は吉田麻