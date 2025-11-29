BiSHの元メンバー、セントチヒロ・チッチの音楽プロジェクト「CENT」が、全国ツアー＜CENT ONEMAN LIVE TOUR「BIG BIG LOVE TOUR」＞の初日公演を東京・恵比寿LIQUIDROOMで迎えた。MCでは、2026年2月25日にZepp Shinjukuでの追加公演の開催も発表された。◆CENT 画像＜BIG BIG LOVE TOUR＞は、8月にリリースされた1メジャー1stミニアルバム『らぶあるばむ』を引っ提げたツアーで、東京、愛知、香川、福岡、宮城、大阪の全国6都市を