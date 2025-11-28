Galileo Galileiが、2026年5月に＜Galileo Galilei Tour 2026 “NAKED HERO”＞を開催することを発表した。発表が行われたのは、11月28日（金）に開催されたツアー＜Galileo Galilei “TRITRAL TOUR”＞最終日である福岡DRUM LOGOS公演のアンコールにて。公演日程は5月10日（日）札幌cube garden公演を皮切りに、大阪、横浜、福岡、広島、名古屋、仙台の全国7カ所を巡るツアーとなる。タイトル“NAKED HERO”に込められたツアーの