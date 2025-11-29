今日29日(土)の夕方から夜遅くにかけては月と土星が横に並んで輝きます。土星は肉眼でも見られ、望遠鏡を使えば、いつもの年とはちょっと違う環の様子を確認できるかもしれません。今夜は晴れる所が多く、観察によさそうです。月と土星が共演肉眼でもOK今日29日(土)の夕方から夜遅くにかけては、月と土星が並んで輝きます。月は半月を過ぎて少し膨らんだ形で、土星は月の左横に見えます。方角は、日が暮れた頃は南南東で、だんだ