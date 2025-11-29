東京六大学野球創設100周年を記念した現役選手による東西対抗野球が29日、神宮球場で開催された。出身高校で東西に振り分けて対戦する（捕手は別）。西軍の先発投手、明大・毛利海大（福大大濠）は試合前に東軍の指揮官、早大の小宮山悟監督の下へあいさつに訪れた。ロッテから2位指名を受けており、小宮山監督は同球団の大先輩。「よろしくお願いします」と頭を下げると「君がこけると、また最下位だから頑張ってくれよ」と激