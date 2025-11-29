漫画『僕のヒーローアカデミア』作者・堀越耕平氏と『カグラバチ』作者・外薗健氏の特別対談が実現した。「週刊少年ジャンプ」を連載先に選んだ理由を聞くと、「ジャンプって、ライブ会場で言ったら「武道館」だもんね」（堀越）「漫画家を目指すならてっぺんを取りたい。そう考えた時、ジャンプ以外の選択肢はありませんでした」（外薗）と語ってくれた。堀越氏は1986年生まれの愛知県出身。2006年に『ヌケガラ』で第72回手塚