れいわ新選組の八幡愛衆院議員が２９日、党代表選（１２月１日告示、８日投開票）に出馬を表明した。八幡氏はＸに「２０１９年から、経済政策を最優先とし消費税廃止や積極財政を訴え続けてきた、れいわ新選組。次に打ち出すべきは?愛?！！今の政治には愛が足りない」と切り出した。「２０１９年、１番最初にれいわ新選組が国会へ送り出したのはＡＬＳという難病を抱えた舩後靖彦。そして、重度障害を抱える木村英子。強いも