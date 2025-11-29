大分市佐賀関の大規模火災で、市消防局は29日、消防警戒区域として設定したエリアの立ち入り規制を解除した。28日に、離島を除き鎮火を確認したことに伴う措置。落下物などの危険がある区域の立ち入り規制は依然、継続している。