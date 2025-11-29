アイドルグループ「ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎ」の吉澤閑也が２８日放送の「有田哲平とコスられない街」（ＴＢＳ系）に出演した。ゲーム好きの吉澤は「休みの日に永遠にしちゃう」と明かした。特にはハマっているのが、３人１組でチームを組んで戦うバトルロイヤル形式の人気オンラインゲームで「ＡｐｅｘＬｅｇｅｎｄｓ」。友達とゲームで通話しながらプレイするが「メンバーともやるんですけど。メンバーともケンカした