国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は女子Ｗ杯の開催地立候補を２８日に締め切り、２０３１年大会は米国、メキシコ、コスタリカ、ジャマイカ共催の１件が、正式に申請書が提出された。また、３５年大会ではイングランド、北アイルランド、スコットランド、ウェールズ共催の１件で申請書が提出されたという。両大会の開催地は来年４月のＦＩＦＡ総会で決まる予定とされている。次回２７年大会はブラジルで行われる。