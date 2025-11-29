◆ドイツ１部ボルシアＭＧ０―０ライプチヒ（２８日、ボルシア・パルク）日本代表ＦＷ町野修斗が所属するボルシアＭＧは、ライプチヒと０―０で引き分け、連勝が３でストップした。町野は後半２７分から途中出場したが、最後まで試合は動かなかった。１１月の代表活動でも１８日のボリビア戦（国立）で得点を挙げ、ボルシアＭＧに戻った２２日のハイデンハイム戦でも１８分間の出場で得点を奪っていた。好調で迎えた一戦だっ