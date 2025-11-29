トルコで、突然倉庫に現れた牛が従業員に突進する様子がカメラに捉えられた。従業員たちは逃げまどいながらも牛を外へ追い出したという。倉庫に突如現れた暴走牛トルコで撮影されたのは、倉庫に現れた1頭の牛の姿。従業員が車から降りた次の瞬間、獲物を見つけたかのようにスピードを上げ、襲いかかったのだ。防犯カメラには、“牛襲撃”の一部始終が記録されていた。続いて、牛が狙いを定めたのは、室内で作業中の従業員3人組だ。