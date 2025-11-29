広島・大瀬良大地投手の妻でタレントの浅田真由が「ファン感謝デーでの１枚」を披露した。２９日までに自身のインスタグラムを更新し「ファン感、盛り上がっていて楽しかったですね」と思い出す。夫の大瀬良について「投手最年長まだまだたくさん応援してもらえて有難いなぁと思うのと、痛みを抱えながら１年間よく頑張って本当にすごいなぁと思いました」と尊敬。「来年もよろしくお願いします」とファンに呼びかけた。「去