「妊娠できないかも」と衝撃的な事実を告げられる主人公【漫画】本編を読むぺ子(@peko_comic)さんは、SNSやブログを中心に実話に基づいた作品をいくつも公開している。SNSに投稿された「生理が一度も無かった私が妊娠するまで」という作品はフォロワーさんの実体験を基に描かれ、注目を集めている。今回は本作の1〜12話までお届けするとともに、著者に不妊治療の大変さなどについても話を聞いた。※本作にはセンシティブな表現があ