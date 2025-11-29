千葉市稲毛区で行列のできる平壌冷麺店を夫婦で営むムン・ヨンヒ（34）さん。北朝鮮のエリート階級だった彼女は25歳の時にひとりで脱北を果たした。北朝鮮での暮らしはどのようなものだったのだろうか。当時の話を聞いた。（全4回の1回目／続きを読む）【衝撃画像】15歳で友人の母親の公開処刑を目撃したエリート階級出身の脱北女性ムンさんを見る平壌冷麺店を夫婦で営むムン・ヨンヒ（34）さん◆◆◆「大飢饉でも3食白米を食べ