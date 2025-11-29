〈「ライフルで30発の弾丸を…」15歳で目撃した友人の母親の公開処刑、エリート階級出身の脱北女性（34）が明かす、25年間の北朝鮮での暮らし〉から続く千葉市稲毛区で行列のできる平壌冷麺店「ソルヌン」を夫婦で営むムン・ヨンヒ（34）さん。北朝鮮のエリート階級出身だった彼女は25歳の時にひとりで脱北を果たした。「脱北を考えたことはなかった」と振り返るが、なぜ決行したのだろうか。（全4回の2回目／続きを読む）【衝撃