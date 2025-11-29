〈祖母から突然「一緒に脱北しない？」と…ブローカーに50万円払い、深夜2時に国境の川を渡った女性（34）が語る、壮絶だった決行の日〉から続く千葉市稲毛区で行列のできる平壌冷麺店を夫婦で営むムン・ヨンヒ（34）さん。北朝鮮のエリート階級出身だった彼女は25歳の時にひとりで国境にある川を渡った。喉の渇きと空腹を我慢して山道を歩いた後、中国にいるブローカーと合流。3週間かけてラオスの韓国大使館に亡命するまでの道