〈「ラオスの国境寸前で中国の公安に捕まった」布団の中に隠れて移動した北朝鮮エリート階級出身の女性（34）が語る、亡命するまでの道のり〉から続く千葉市稲毛区で行列のできる平壌冷麺店「ソルヌン」を夫婦で営むムン・ヨンヒ（34）さん。北朝鮮のエリート階級出身だった彼女は25歳の時にひとりで脱北を果たした。【衝撃画像】15歳で友人の母親の公開処刑を目撃したエリート階級出身の脱北女性ムンさんを見るその後、家族も