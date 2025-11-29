歌手で芸人のタブレット純（51）が昭和ムード歌謡の名曲をカバーした初のアルバム発売記念コンサートを26日に東京・恵比寿のザ・ガーデンホールで開催した。20年以上に及ぶ芸能生活の大半が〝知る人ぞ知る〟存在だったタブレットだが、ここ1年ほどの間に政界の著名人がファンであることを公言し、音楽界の〝大物〟との共演も増えている。本人は公演の中でその要因につい