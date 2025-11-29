アイドルグループ「私立恵比寿中学」の安本彩花（27）が29日までに自身のインスタグラムを更新。日本化粧品検定の1級に合格したことを報告した。安本は「日本化粧品検定2級、1級取得しました」とつづり、合格証書を手にした笑顔の写真を投稿。「背伸びして併願で受けてしまったけど無事合格出来てめっちゃ自信つきました」と喜んだ。ファンからは「おめでとう！」「忙しいスケジュールの中ですごい」「好きを追求する姿本