マルコ・ルビオ米国務長官＝23日、ジュネーブ（AP＝共同）【ワシントン共同】ロイター通信は28日、ルビオ米国務長官がベルギー・ブリュッセルで12月3日に予定されている北大西洋条約機構（NATO）外相会合への出席を見送る方針だと報じた。複数の米政府当局者の話として伝えた。欠席は異例という。ウクライナ侵攻を巡る和平交渉が重要局面を迎える中、同盟国の懸念を招きそうだ。ルビオ氏の代わりにランドー国務副長官が出席す