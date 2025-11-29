台湾球界を代表する右腕となった徐。彼が日本行きを選んだワケは？(C)Getty Images日米で展開された“大争奪戦”を制した。現地時間11月28日、台湾のニュースメディア『ET Today』は、台湾プロ野球・味全ドラゴンズに所属していた徐若熙が、ソフトバンクと契約合意したと報道した。【動画】日本球界で異彩を放つか台湾の怪腕・徐若熙の奪三振シーン現在24歳の怪物右腕のポテンシャルは、“超”が付くほど特大だ。プロ入り2年