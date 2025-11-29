ANA Xは、毎月29日に実施している「ANAにキュン！」に合わせ、ダイナミックパッケージでのツアーマイル2倍キャンペーンなどを11月30日まで実施している。国内・海外のANAトラベラーズ ダイナミックパッケージでは、マイルを2倍付与する。出発期間は2026年2月1日から3月31日まで。ボーナスマイルの積算時期は2026年4月下旬、有効期限は12か月となる。ANAトラベラーズ アクティビティでは、ハワイ（オアフ島）、沖縄、北海道のプラン