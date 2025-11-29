清水エスパルスは11月29日、秋葉忠宏監督が契約満了に伴い、2025シーズン終了をもって退任することを発表した。過去にSC相模原、ザスパクサツ群馬、水戸ホーリーホックの監督などを歴任し、2023年に清水のコーチに就く。同年にゼ・リカルド監督の後任として指揮官に就任。２年目の昨季にJ２優勝、今季はJ１残留に導く手腕を発揮した。 クラブの公式Xでも退任が伝えられると「まじか...」「うわぁー、なぜ？」「えなんで